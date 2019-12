Consejos útiles para vestir en estas fiestas

Sí aún no lo has hecho, este es el momento, ya que estamos próximos a vivir la vorágine navideña, en donde nosotras -y ni hablar de nuestra imagen- terminamos siendo el último ítem de la lista. Si este es tu caso, los siguientes tips te van a ayudar a resolver tus looks festivos sin muchas vueltas y de forma que te sientas tu mejor versión con ellos.

- El primer consejo se trata de, justamente, priorizarte: no te postergues hasta último momento. Con el tiempo a nuestro favor se puede prever lo que realmente se necesita -si es que hace falta comprar algo- o bien poner en marcha la creatividad para armar nuevos conjuntos sin gastar de más.

- Otro punto importante, en el que todo el año hemos estado haciendo hincapié, es respetar el tipo de cuerpo y el estilo al vestir. Identificar estos dos aspectos es esencial para optimizar las curvas y para sentirte auténtica con tus elecciones.

- Sabemos que las fiestas se pueden vivir de mil maneras, desde reuniones de lo más distendidas e informales hasta versiones más sofisticadas, y esto se tiene que ver reflejando en el look. Adecuarse al grado de formalidad de un encuentro social es un símbolo de buen gusto y evita la incomodidad de sentirse fuera de lugar o inadecuada para la situación.

Estas tres recomendaciones son los pilares en los que basarse para sentirte espléndida estas fiestas, sin perder demasiado tiempo (preciado a esta altura del año) en la elección.

Tips by Natacha Capello

www.natachacapello.com