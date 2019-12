Consejos nutricionales para disfrutar las fiestas de fin de año

En el caso de Navidad y Año Nuevo, son fechas movilizantes. Tanto desde el punto de vista emocional, como desde el alimenticio. En la mesa aparecen alimentos ricos, tentadores y calóricos, la oferta es grande y variada.

Aunque es una ocasión especial y podemos darnos todos los gustos que queramos, siempre es bueno saber cuándo parar. Daniela Natale, nutricionista especializada en obesidad, piensa que durante esos días uno come diferente y no tan saludable. Para no llegar con un hambre voraz a estas cenas, lo más recomendable, es realizar las cuatro comidas habituales. Si queremos controlar la ingesta de alimentos, es clave hacer una pausa en la mesa: levantarnos, hacer otra actividad, charlar con alguien, etc.

María José Villanueva y Florencia Brunello, creadoras de @Real_Nutrición, brindan consejos para disfrutar de las fiestas sin pasarla mal. ¿Cuál es la clave? La misma que para muchas otras cosas: equilibrio. No es necesario arrasar con la mesa navideña, podemos disfrutar de todas las propuestas en su justa medida. Además, las profesionales, recomiendan llevar preparaciones para complementar la mesa familiar y saber qué estamos comiendo. Al ser casero sabemos perfectamente cómo lo preparamos, esto no quiere decir que tengamos prohibidas las otras opciones.

Por su parte, Agustina Murcho, nutricionista especializada en trastornos alimenticios y creadora de @Nutricion.ag, explica que, si durante los días de las fiestas comemos platos un poco más calóricos, no hay por qué frustrarse. Compartir con otros y disfrutar de la comida también es saludable. El problema existe cuando la persona quiere comer sano y se angustia cuando ingiere otro tipo de alimento. Murcho, recomienda no privarse de aquello que nos genera placer, siempre hacerlo de forma medida y disfrutar de la mesa navideña.

Algunos consejos para tener en cuenta durante las noches de festejo:

Ingerir abundante agua durante las comidas.

Tomar alcohol con moderación. Esta bebida suele estar, como en cualquier otra celebración, pero la combinación con comida puede generar inflamación, malestar gástrico, o perder la cuenta de cuánto se está comiendo.

No castigarse. Las fiestas son un momento para celebrar. Se puede disfrutar y elegir preparaciones que no se comen a diario; la clave está en el equilibrio. Tarea laboriosa pero no imposible. Hay que disfrutar respetándonos y cuidándonos.

¡A disfrutar la llegada de un nuevo año!