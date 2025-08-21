Cabalgata entre viñedos: la experiencia de lujo y aventura en el Valle de Uco

En Bodega Atamisque, el vino, la montaña y la tradición se unen en una propuesta enoturística inolvidable: gastronomía, alojamientos y cabalgata entre viñedos.

Despertar y hacer una cabalgata con vistas a la Cordillera de los Andes, entre viñedos y cerros, es parte del encanto que ofrece Bodega Atamisque en San José, Tupungato. Este rincón del Valle de Uco se destaca por su microclima excepcional, con días soleados y noches frescas que permiten elaborar vinos de altura de calidad mundial, especialmente Malbec.

Gastronomía gourmet y vinos de altura La experiencia incluye almuerzos de estilo gourmet, elaborados con ingredientes locales y maridados con los vinos de la bodega. La enóloga Sofía Ruiz Cavanagh guía a los visitantes en un recorrido sensorial donde cada copa cuenta una historia de identidad mendocina.

El momento mágico: cabalgata entre viñedos cabalgata 2 El broche de oro llega al atardecer, con una cabalgata inolvidable entre viñedos y rodeados de gigantes de la cordillera como el cerro Tupungato, el Negro Pabellón y El Plata. “Es sentir el vino, la tierra y la montaña en un mismo instante”, resume Sofía.

¿Por qué elegir el Valle de Uco? El Valle de Uco se consolidó como un destino enoturístico de referencia gracias a su microclima único, que favorece vinos de alta calidad. A esto se suman experiencias slow como catas premium, spas con vistas imponentes, cabalgatas, trekking y un entorno que invita al relax.