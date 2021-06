Ganan lugar y se ponen de moda: ocho vinos rosados y sus precios

Hace ya un tiempo que las bodegas y los hacedores se han esforzado en equiparar la atención y la calidad lograda en la categoría de los rosados en la Argentina. Esto es, prestar un cuidado desde el momento de la concepción del viñedo hasta el producto final que se piensa para el consumidor.

Los grandes rosados del mundo son elaborados a partir de uvas tintas con un leve contacto con las pieles de las uvas, y poder lograr la extracción de aromas y sabores de la manera más sutil y elegante.

Quizá en este aspecto, la referencia de Argentina sea lo que se produce en Provénce en el sur de Francia, que tradicionalmente da rosados elegantes, dúctiles y que han trascendido sus fronteras por sus características únicas.

Cada vez más rosados

Es real que en nuestro país han aparecido una amplia gama de opciones que muestran distintas facetas del rosado, sobre todo marcados por la influencia de las diferentes regiones vitivinícolas. Y todo siguiendo esa tendencia de la gama asalmonada de la Provénce. Con notas frescas, buena acidez y gran presencia de fruta, para lograr vinos sensibles.

Para muchos les puede faltar personalidad, para mi es lo contrario. Es un vino lleno de identidad que lo hace único. No me gusta tampoco cuando se lo asocia sólo al verano, ya que es una alternativa ideal para diferentes momentos, por ejemplo para el aperitivo.

Para su elaboración, las uvas más elegidas en Argentina suelen ser Malbec y Pinot Noir, aunque existen otros a base de Merlot y Cabernet Franc. Siempre es recomendable servirlo entre 7 y 8 grados y para acompañarlo marida muy bien con una gran variedad de platos, tales como frutos de mar, arroces, quesos suaves de pasta blanda, tapas, ensaladas y postres frescos.

Algunos recomendados

La Celia Rosé

Un blend de Pinot Noir y Pinot Grigio que presenta un color rosa pálido, definido por el aroma de la cereza y florales como flores blancas. En el paladar, es vibrante, fresco y final persistente. Ideal para aperitivos, ensaladas de mariscos y quesos suaves. ($410)

Simona Estate

En búsqueda de frescura y momentos de dulzura, nos encontramos con un vino de hermoso color rosado salmón. En nariz se presentan aromas frescos a frutos rojos y cítricos, mientras que en boca es un vino suave y jugoso. Se recomienda servir como aperitivo previo a una comida, o bien dejarlo como final de grandes encuentros. ($495)

Famiglia Bianchi Rosé Blend

Es un novedoso vino de corte elaborado a partir de uvas Malbec y Pinot Noir, es fresco y vibrante, para ofrecer a los consumidores vinos para todas las ocasiones de consumo y en todos los segmentos de precios. Es perfecto para ser disfrutado como aperitivo, antes del asado. También es recomendado para acompañar pescados, frutos de mar y arroces en diferentes tipos de preparaciones. Por su versatilidad, se adapta muy bien a picadas, sándwiches y ensaladas. Y si bien el rosé se asocia más a los días cálidos, la realidad es que se puede disfrutar todo el año. ($570)

Nieto Senetiner Believe in Rosé

Vino de color rosa pálido, tipo piel de cebolla, inspirado en los tonos de Côte de Provence. Este vino está compuesto por 50% Malbec y 50% Pinot Noir, uvas originarias del Valle de Uco. Sus aromas recuerdan a frutos rojos ácidos, notas cítricas y flores de azahar. En boca es fino y refrescante. Este vino fue elegido por Tim Atkin como “Best Value Rose of The Year” en 2020. ($590)

Trapiche Puro Rosé

Un blend novedosos 70% Sangiovese y 30% Syrah. En nariz presenta aromas de frutas rojas como frutilla y frambuesas en balance con notas cítricas, las cuales generan una sensación muy fresca y potencia los aromas de frutos rojos. En boca es fresco, ágil ,con buena acidez y notable persistencia del carácter cítrico frutado. ($720)

Luigi Bosca Rosé

Blend de Pinot Gris y Pinot Noir, tiene un color tenue y brillante con reflejos cobrizos. Sus aromas son vibrantes, con notas de frutas rojas, membrillo, miel y flores blancas. En boca es vivaz y refrescante, de paladar franco y tenso. Es un rosado voluptuoso, con agarre y un carácter expresivo y bien sutil. De buen cuerpo, final persistente y delicado. Es un rosado innovador y original que va evolucionando desde el viñedo. ($1200)

El Esteco Blanc de Noir

Un Pinot Noir Rosé color salmón claro, con notas a piel de cebolla. Es frutado, joven y mediana intensidad. En boca, es fresco con buena acidez. Frutado con notas especiadas. Un Rosado ideal del norte argentino con una personalidad especial para animarse a probar. ($1500)

Rutini Rosé

Un Malbec Rosado, color piel de cebolla con matices cobrizos. Su color anuncia la primavera. En nariz regala amenas notas florales, sutiles frutos rojos y algunos frutos secos como almendra y nuez. El coco y la vainilla aparecen discretamente por el aporte roblizo. Complejo y distinguido, en boca se presenta fresco y con un gran volumen que le otorga un prolongado final. ($3.300)