La actriz que se transformó en meme viral por asegurar que le encanta el vino

Virginia Lago está por cumplir 81 años, y es una primera actriz con una vastísima trayectoria en teatro, cine y televisión. También se ha dedicado a la conducción, y además de su prestigio, esta última faceta le trajo una popularidad inusitada entre los más jóvenes.

Virginia cobró especial notoriedad por presentadora el ciclo de cine "Historias de corazón", que se veía en Telefe. Allí, muchos de sus parlamentos fueron cortados y utilizados para hacer bromas y memes.

Uno de los momentos más destacados fue cuando, para ver mejor la película, Virginia recomendó tomarse un vino. "Creo que ahora sale un vinito... ¿o no?", dice Lago. "Ay, a mi me encanta. Me dan unas ganas de tomarme un vinito... ¿Bueno, lo tomamos?", sigue sonriente Lago en el fragmento que se volvió icónico y de culto.

En una entrevista, le preguntaron si en su ciclo “Historias de corazón”, realmente comía una picadita y bebía vino, a lo que ella respondió: “Claro que me comía la picada; y el vinito era vinito”.

