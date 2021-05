Llega la conferencia mundial de packaging y diseño dedicada a la industria del vino y de las espirituosas

Del 8 al 11 de junio, se llevará a cabo la segunda edición de la Wine and Spirits Virtual Fair, donde nuevamente se reunirán las empresas y disertantes líderes de la industria del vino y las espirituosas en un evento gratuito 100% digital.

La WSVF 2.0 viene con una renovada plataforma dedicada al networking, para que seas parte y disfrutes de la industria en toda su cadena de valor. Cuatro días de webinars, conferencias, capacitaciones, paneles de discusión y entrevistas a las personalidades que más saben sobre los últimos productos, tecnologías, etiquetas, negocios y tendencias del sector.

La edición 2.0, con vacantes limitadas, además de ser un espacio para visitar stands, conocer clientes y cerrar negocios, tratará temas como el futuro de la industria del packaging, las exigencias de los consumidores, el mercado post-Covid, las marcas con impacto positivo, las pérdidas por procesos de no calidad y la tecnología que viene a soportar el crecimiento de la industria.

Inscribirte gratis en https://event.wsvfair.com/node/710329?dest=node%2F710327

Acerca de WSVF 2.0

La feria virtual lanzada en plena pandemia del 2020 se lleva a cabo entre UPM Raflatac, la papelera líder con sede en Finlandia y la empresa mendocina YG Branding & Desing. En esta edición 2021, se suman como sponsors International Wineries for Climate Action (IWCA), Xeikon y Moondesk.

Estamos dando un paso adelante reuniendo a las empresas líderes y actores relevantes que conducirán el cambio, teniendo como guía los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

El público al que va destinado el evento es muy amplio e involucra a toda la cadena de valor de la industria del vino y las bebidas espirituosas, diseñadores, gerentes, directores y ejecutivos de marketing; encargados de ventas, comerciales; especialistas en branding; proveedores; exhibidores; bodegueros; distribuidores; importadores; destilerías; organizaciones de vinos y bebidas espirituosas; ONG relacionadas con Impacto Positivo.

Speakers

Guillermo Dufranc - Tridimage

Ignasi Fontvila - Nameworks

Gabriela Nuri Barón - The University of Auckland

Christelle Chene - XIGE Estates

Adam Peek - Fortis Solutions Group

Paul Folkes - Arellano Circuthon

Joan Melé - Fundación Dinero y Conciencia

Carlos Trad - Goggle

David Gluckman - That Shit Will Never Sell

Carol Kilcullen-Lawrence - Australian Institute of Packaging

Sebastián Zuccardi - Zuccardi Valle de Uco

José Alberto Zuccardi - Familia Zuccardi

Margareth Henriquez - Maison de Champagne, Reims

Maria Laura Ortiz - CEO de Winifera y Directora Executiva de GLOWw

Akash Sahu - Trillium Beverages India

Alastair Herbert - Linguabrand

Nikhil Agarwal - ALL THINGS NICE

Rowena Curlewis - Denomination