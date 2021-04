Se supo: otra estrella internacional del fútbol se transformó en empresario del vino

Álvaro "Chino" Recoba debutó en el fútbol con sólo 17 años, y llegó a Europa descollando en varios clubes, como el Inter de Milán. El uruguayo es recordado como uno de los mejores pateadores de tiro libre de ese país, e idolatrado por su "zurda mágica". Quien fuera parte de la selección uruguaya se ha sumado a los deportistas que se entusiasman con el mundo del vino y ha presentado dos ejemplares: tannat clásico y cabernet sauvignon producidos por Antigua Bodega Stagnari y Bodega Juanicó, respectivamente.

En octubre del año pasado, nuestro país vecino Uruguay participó de la XX Comisión Mixta Económico-Comercial con China. Cabe destacar que fue la primera que el país asiático tuvo con uno de Sudamérica desde el inicio de la pandemia.

En este encuentro estuvieron presentes la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle y por el viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen. También participaron expertos de los ministerio de Economía, Transporte, Industria y Ganadería así como también de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional.

Álvaro Recoba. Foto: El Observador.

Justamente fue este evento el que sirvió para lanzar la línea de vinos de Álvaro "Chino" Recoba. El astro del fútbol uruguayo se dio cita en el Palacio Santos junto a los funcionarios de ambos países y allí presentó las dos propuestas que integran esta línea, denominada Football & Wine.

"Este vino representa mi personalidad y la pasión y el amor que siento por el fútbol. Salud", dijo el exfutbolista en un video difundido en sus redes sociales.

Quien fuera destacado como embajador del talento uruguayo comentó que primeramente tuvo un poco de miedo cuando le propusieron lanzar una marca de vino, porque se trata de un territorio inexplorado para él.

"Tengo muchas expectativas de que este proyecto me de muchas satisfacciones: sin lugar a dudas comienza algo diferente. Después del fútbol he tenido que reinventarme, y aunque no soy un experto, estoy entusiasmado", expresó.

¿Qué vinos son?

Tannat 2017

Color morado intenso con reflejos violetas.

En nariz resaltan aromas a frutas rojas, membrillo en conserva y notas de chocolate, café y vainilla.

En boca presenta notas ahumadas.

Su acidez equilibrada volumen y estructura le confieren un largo y persistente final.

Arcillo arenoso poco profundo sobre granito rosado.

Antigua Bodega Stagnari S.A.

Producido por Reg. Inavi 663.

Ruta 5 km 20, Santos Lugares, Canelones, Uruguay.

Los vinos. Foto: El Observador.

Cabernet Sauvignon 2016

Color violeta intenso, con poca evolución para ser 2016.

Aromas a frutas azules frescas, pimientas y alguna hierba aromática.

En boca se nota la concentración de la uva, con taninos dulces y un final largo.

Las uvas son del centro del país: El Carmen, Durazno.

Establecimiento Juanicó

Producido por Reg. Inavi 903.

Ruta 5 km 38.200 Canelones, Uruguay.

¿El precio? 22 dólares.