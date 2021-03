Una guía para convertirse en un “Wine Hunter”: ¿te animás?

Si bien el 2020 ya es un año más en nuestra historia, muchos de los hábitos que incorporamos en el contexto del aislamiento, llegaron a nuestras vidas para quedarse: las modalidades de trabajo y estudio remoto, los e-commerce y hasta mayores opciones de entretenimiento on demand. La transformación de los canales de venta en el mundo digital creció exponencialmente y como consumidores, cada vez tenemos más opciones para adquirir nuestras bebidas favoritas desde la comodidad de nuestros hogares.

Un delicioso blanco de Nieto Senetiner, espectacular para una comida fresca.

Pero, ante tanta oferta, ¿cómo sabemos cuál es el vino perfecto para nosotros? ¿Cómo, entre tantas marcas, varietales, y etiquetas, nos podemos convertir en verdaderos expertos, en verdaderos “Wine Hunters”? Con los siguientes consejos, elegir un vino ya no va a ser tarea difícil, sino una actividad placentera. Sé tu propio especialista, con esta breve guía:

¿Qué tipos de vinos existen?

Antes de elegir un vino tenés que saber que existen diferentes tipologías. Te vamos a explicar cuáles son y qué características tienen:

Vinos varietales: son los que están compuestos por una sola cepa de uva de forma mayoritaria (mínimo el 85% que se anuncia en la etiqueta) como por ejemplo el Malbec, el Cabernet Sauvignon, el Merlot y el Chardonnay. En un vino varietal es posible distinguir de manera clara los rasgos y características propias de la cepa que lo compone, así como de la región de la que proviene.

Vinos de corte: también conocidos como genéricos, Blend, Assemblage o multivarietal, son aquellos conformados por dos -también llamados bi-varietales- o más cepas de uva. Algunos vinos de corte no especifican las uvas que lo componen. Y en la gran mayoría se mencionan las cepas que lo componen y el enólogo que lo elaboró.

La etiqueta dice mucho de lo que tenés que saber del vino, por eso es tan importante que sea lo primero que observes. Muchos informan en su etiqueta sobre el año y la región en la cual fue cosechada la uva, la marca y lo más importante: qué tipo de vino tenés en la mano.

Si buscás un vino joven, tenés que seleccionar uno de cosecha reciente, puede ser del año anterior o del mismo año. Estos suelen ser más livianos, frescos y frutados como Emilia Red Blend de Bodega Nieto Senetiner.

Por el contrario, si lo que querés es un vino más complejo o de guarda tenés que elegir uno que haya sido cosechado hace cuatro o cinco años. Son vinos de más cuerpo, más notas amaderadas y serán más complejos en su composición (cuentan con una gran diversidad de aromas y la permanencia de sabores en la boca es más larga).

Los vinos blancos y rosados suelen consumirse cercanos al año de cosecha, ya que son vinos que evolucionan más rápido y son elaborados para ser consumidos en el corto plazo. Un vino rosado que no podés dejar de probar es el Nieto Senetiner Believe in Rosé.

Tené en cuenta que la inversión dependerá mucho del vino. Existen etiquetas de alta gama -que arrancan en un valor aproximado de $1000-, gama media -arrancando en un valor de $500 aproximadamente- y vinos más jóvenes y accesibles, desde $250

¿Conoces tus gustos?

No existe una “respuesta correcta”, sino que habrá tantas respuestas como personas respondan. Para cada uno, el vino indicado es el que más te guste y por eso, lo ideal es guiarse por tus predilecciones. Para eso, tenes que saber que existen vinos tintos complejos, de guarda, tintos jóvenes y frescos, blancos, rosados, dulces o de cosecha tardía y espumantes, todos con características muy diferentes entre sí.

Para comenzar, te recomendamos que partas de tus sensaciones cuando tomes una copa de vino. Por ejemplo, si por lo general el vino te resulta fuerte, lo mejor sería que empieces con tintos suaves, como Criolla o Pinot Noir. Una excelente opción es el Ruca Malen Terroir Series Pinot Noir. Si a tu paladar el vino le resulta áspero, probá con tintos de cuerpo medio y frutados, con menor astringencia, como Bonarda o Malbec. Una buena opción es el Nieto Senetiner Bonarda.

En caso de estar disfrutando de un vino solo, o de a dos, pero solo deseando tomar una copa, ¿por qué no probar algún Malbec en botellas de 375 ml? Dentro del varietal Malbec, podes elegir opciones de nuestras etiquetas más jóvenes y accesibles, como Emilia, Aimé y Fran o un Ruca Malen de gama media.

También hay vinos más especiados, más florales, voluptuosos, más redondos. Algunos poseen mayor acidez, otros poseen características más propias a la madera. La única forma de conocer nuestras preferencias es probando diferentes vinos.

¿Cómo lograr el maridaje perfecto?

Si bien sobre gustos no hay nada escrito, te compartimos algunas sugerencias de vinos para cada momento. Para acompañar un asado, una picada, una noche de verano o una cita romántica, ya que cada una de estas ocasiones es única y puede ser aún más especial si está acompañado por el vino ideal.

Para un asado con amigos o familia, el tinto es un gran compañero y es la ocasión perfecta para probar diferentes etiquetas. Una buena opción para maridar un asado puede ser algún Cabernet Sauvignon de Ruca Malen Terroir Series o de la línea Don Nicanor. Existen opciones para todos los gustos y bolsillos – no es necesario hacer una gran inversión para disfrutar de un buen vino –. En este sentido, un vino Fran Cabernet Sauvignon también es una excelente alternativa para disfrutar de un vino de calidad.

Para una picada, ocasión más descontracturada y casual tenemos dos opciones en Blend que pueden maridar muy bien: Aimé, con un perfil más joven y Ruca Malen que posee aromas a frutas negras como higo y ciruela.

Para una cita romántica, el vino ideal es aquel de barrica seleccionada. Con una inversión un poco mayor, pero con una experiencia de alta gama, se encuentra el Don Nicanor Malbec Barrel Select, uno de los recomendados de Santiago Mayorga, enólogo de la bodega, y el espumante Nieto Senetiner Grand Cuvee Brut Nature.

¿Y para aprovechar las últimas tardes y noches de verano? Hay opciones muy interesantes ideales para temperaturas más templadas. Es por eso que te invitamos también a probar, un aperitivo fresco para cuando las temperaturas son un poco más elevadas. Una excelente alternativa para estos momentos es el Blend Collection White, el cual posee una frescura inigualable.

¿Un plus? Probá el vino Aimé Sweet y disfrutá de tus postres favoritos con este maridaje mágico.

¡Ahora sí! Ya elegiste tu vino, disfrutalo con la mejor temperatura

Por último y no menos importante, tenés que saber que cada varietal tiene su temperatura ideal para mayor disfrute, ya que tomar el vino a temperatura ambiente puede hacer que se perciba más fuerte el alcohol y que no se aprecien en su totalidad los aromas y sabores del vino. Las temperaturas recomendadas para cada varietal son:

Espumantes: 4° a 6°.

Vinos blancos: 6° a 8°.

Vinos rosados: 8° a 10°.

Vinos tintos jóvenes: 10° y 12°.

Vinos tintos de cuerpo medio a intenso: 14° y 16°.

Ya no tenés más excusas. Tus vinos preferidos están al alcance de tu mano, solo tenés que animarte a ser tu propio “Wine Hunter”.