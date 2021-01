La Mona Jimenez deja el fernet y se pasa al vino: ¿será cierto? ¡mirá el video!

Para festejar el Día de la Bebida Nacional, el Vino Argentino, el Fondo Vitivinícola ha unido dos universos: logró que Carlos “la Mona” Jiménez, referente indiscutido del cuarteto y la música popular, se amalgame con SUB, talentoso freestyler mendocino que se ha ganado un lugar indiscutido en la cultura juvenil; y juntos creen una poderosa versión del hit “Quién se ha tomado todo el vino” y con ella, homenajeen a hacedores y consumidores de la bebida nacional en un encuentro épico que marca un hito en la cultura popular y en la comunicación del vino.

Posiblemente los caminos de la música no los hubieran cruzado, pero el vino y su cultura sí. Y convocados por el Fondo y la Corporación Vitivinícola, Carlos “la Mona” Jiménez y SUB protagonizan este impactante videoclip que se estrena para celebrar que desde hace diez años el vino argentino es la Bebida Nacional.

Son casi cuatro minutos que obligan a dejarse llevar por el ritmo que contagia de esta versión del hit “Quién se ha tomado todo el vino”, un tema que está en el ADN argento, tanto como el vino; con esta información genética y musical, ambos artistas se paran en el lugar de lo más genuino para interpretar la versión –creada por el reconocido compositor y productor Daniel Martín- que une el cuarteto, el rap, el pop, atravesando géneros y generaciones, en un encuentro épico que marca un hito en la cultura popular y en la comunicación del vino.

El vino argentino lo hizo de nuevo: unió lo que parecía disociado, encontró la forma y lo muestra en un audiovisual arrollador con dos grandes artistas. Uno, el consagrado, Carlos “la Mona” Jiménez –desde Córdoba y omnipresente en todo el clip casi como una deidad- definitivamente un artista popular cuya música atraviesa al país y traspasa todos los géneros; va de Lollapalooza al corazón del cuarteto cordobés con la contundencia de lo auténtico. El otro, emergente y prometedor, SUB un artista del freestyle, mendocino, de 23 años, gran exponente de un movimiento que no para de crecer: un “deporte mental” que conjuga música, improvisación, cultura general, astucia y mucha actitud. Sub es un referente de esta cultura juvenil y ha llegado a lo más alto en las Batallas de Gallos y en la FMS (Freestyle Master Series). Junto a ellos veremos en una escena a la reconocida bartender Sabrina Rodríguez Cuack, mendocina también, sumando su talento detrás de la barra.

El videoclip, rodado en la Ciudad de Mendoza, se estrena precisamente para celebrar –como cada 24 de noviembre- que el vino es la Bebida Nacional. Argentina fue el primer país en el mundo en reconocer a la bebida, la actividad productiva, la cultura vitivinícola y esta declaración puso en valor también que el vino es un alimento integrante de nuestra identidad. La declaración de la Bebida Nacional primero se hizo por decreto en 2010 y luego, en 2013, fue ratificada por unanimidad en el Congreso Nacional a través de la Ley 26.870.

La producción y dirección musical del proyecto estuvo a cargo de Daniel Martín: músico, compositor y productor de reconocida trayectoria nacional e internacional. Productor de grandes artistas como Gustavo Santaolalla y Bajofondo y compositor de la música de inolvidables películas como “Tango Feroz” y “Caballos Salvajes”.

La producción realización audiovisual del videoclip fue responsabilidad de Buda Casa Productora, talento mendocino que ya realizó junto al Vino Argentino el documental “Las voces del vino”, estrenado en la TV Pública y Cont.ar, seleccionado y exhibido en el Most Festival de cine de Barcelona en 2019 y 2020. Buda ha realizado innumerables contenidos culturales, musicales, documentales como “Los mapas del Arte”, serie en la que retrata genialmente a grandes como Quino y Le Parc.