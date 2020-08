Para no perdérselo: un tour virtual por "la casa de los vientos"

Con la pandemia y el aislamiento social, muchos todavía no se animan al turismo interno o no tienen la posibilidad de organizar una salida recreativa. Otros sin embargo, directamente no conocen muchas propuestas en las que Mendoza ha crecido tanto cultural, como artísticamente.

De un tiempo a esta parte, muchas bodegas se han transformado en centros importantes para el desarrollo de las artes plásticas de la provincia y Trivento es una de las que tiene una especial sala de arte dedicada a ello. Es por eso que ahora la casa vitivinícola suma una propuesta virtual para recorrerla, al mismo tiempo que la posibilidad de adentrarse en uno de sus emblemáticos viñedos.

La idea surgió del equipo de marketing de Trivento y rápidamente logró el entusiasmo del área enológica: “Los enólogos viajan constantemente por el mundo, llevan el vino y su cultura, y también buscan nuevos conocimientos, tradiciones e inspiraciones. Como esa realidad cambió producto de la pandemia, entendimos que debíamos diagramar una herramienta que se adapte a este nuevo escenario. Así surgió la idea del tour virtual: seguir acercando los enólogos al mundo y recibir a todos los que deseen conocer nuestra Casa de los Vientos”, comenta Juan José Gil, Brand Manager de Trivento y líder del proyecto.

El proyecto está ya cursando su próxima etapa que consta de la traducción a múltiples idiomas para abrir las puertas a más visitantes que deseen entrar en este apasionante paseo.

Desde este link podés visitar la bodega y el espacio de arte.



Desde este link podés pasear por el viñedo Los Vientos.