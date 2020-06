De la política y la dirección de una bodega a tener su propio vino

"Después de muchos años de trabajar en la vitivinicultura, en bodegas, en la etapa fundacional del enoturismo incluyendo la publicación de un libro, desde lo público y también desde la academia, vivo este logro como la puesta en acto de un sueño que tenía hace mucho tiempo", comienza diciendo Gabriel Fidel a MDZ Divinos cuando le preguntamos por su vino.

El vino de Fidel.

"Este proyecto nace con la ayuda de mi querido amigo Juan Pablo Michelini, un joven y talentoso enólogo a quien quiero y admiro, con mis uvas de Chacayes de mi parcela de The Vines of Mendoza, y elaborado en la Bodega Passionate de los Michelini. Decidí presentar Paisano Malbec 2018 en Go Bar, porque ellos serán responsables de la distribución", sigue Fidel.

A la hora de contar cómo llegaron al estilo que presenta el vino y cómo lo describe, Fidel explica que "Paisano Malbec es un homenaje al trabajador de la viña, al productor, a quienes representan nuestra identidad del vino, a nuestros paisanos. El vino interpreta lo que alguna vez hablamos con Juampi, cuando en una cata de sus vinos le conté cuál es el estilo que más me gusta y él me prometió que me iba a ayudar a cumplir este sueño. De allí salió este vino de mucha elegancia, con un gran respeto a la identidad de las uvas de Chacayes en el Valle de Uco, sin extremos, sin exuberancia y con una acidez equilibrada".

Gabriel Fidel.

"La cosecha se realizó en el momento justo, ni muy temprano ni con excesiva madurez, para que la uva refleje toda esa rica fruta que debe tener un vino. Fermentado en pequeñas piletas de cemento, luego llegó la crianza por 18 meses en barricas nuevas de roble francés de 500 litros, aportando toda la complejidad de la madera, pero dejando que la uva de Chacayes exprese toda su riqueza. Y aquí estamos, luego de un tiempo en botella, llegó el momento de que se encuentre con quienes quieran disfrutar de un vino con toda la identidad del terruño", expresa entusiasmado quien fuera en otro tiempo Director de Bodegas Piattelli.

El viñedo en cuestión tiene un acre, es decir 0,4 hectáreas; y fue plantado en el año 2010, dentro del predio de The Vines. Se trata de un Malbec de selección masal -método de propagación de la vid basado en la identificación de los mejores ejemplares dentro de la población de plantas de un viñedo, de acuerdo a su fenotipo- injertado sobre pie americano. La del 2020 fue su octava cosecha, por lo que se lo puede considerar un viñedo adulto y maduro, que da rendimientos parejos, homogéneos, y una gran calidad.