La particular confesión sobre el amor al vino del brasileño Felipe Melo

Felipe Melo, el jugador brasileño que a los 36 años, está en vigencia luego de haber jugado en Brasil, España, Italia y Turquía, y también en su selección. Fue entrevistado por Olé y en MDZ Divinos compartimos una particular perlita que el astro del fútbol comentó en la interesante nota. A la hora de contar cómo lleva la cuarentena, el volante dejó en claro el profesionalismo con el que se maneja pero también confesó una debilidad particular:

"Tengo entrenamiento y hoy no salgo a beber, aunque no hay problemas en salir a beber. Voy a tomar vino, sábado y domingo, que no hacemos nada. El vino me encanta, la cerveza no me gusta, soy muy profesional y eso viene de pequeño, de mi padre, que era muy profesional aunque no jugaba el fútbol. Era militar, después se fue a trabajar a una metalúrgica, en una parte muy profesional; mi abuelo era militar y policía. Y aprendí de pequeño la responsabilidad, para mí es fácil mantener la parte física porque me gusta hacer lo que hago, porque no tengo ningún problema. Me encanta el vino, tengo una bodega de 4.000 vinos pero el profesional está mucho más allá del vino, tengo cuatro hijos y una historia en el fútbol. Si tengo un entrenamiento a la mañana, no salgo a beber vinos", sostuvo Felipe, que durante la cuarentena subió videos a su cuenta de Instagram transpirando luego de una práctica.

Melo confirma esta anécdota a menudo en sus redes sociales, pues es habitual que publique fotos con distintos vinos de la prolífica bodega que tiene, o disfrutando de este elixir e incluso aprendiendo sobre él.