Luisana Lopilato saluda por las fiestas y revela en su Instagram su estilo de vino preferido: ¿Te gusta?

Luisana Lopilato sigue firme su camino de crecimiento en las redes sociales. La actriz que estrenó este año en Netflix "La Corazonada", -película que interpreta junto al argentino Joaquín Furriel-, es una verdadera estrella también en el ámbito virtual, pues por lo menos en Instagram como en Twitter sus opiniones y posteos generan millones de respuestas.

Justamente el último posteo de la ídola de "Rebelde Way" y "Casados con hijos" tiene que ver con un saludo navideño que filmó junto a su media naranja, el famosísimo cantante canadiense. "No nos alcanzan las palabras para AGRADECER todo lo que nos acompañaron en este 2020 tan particular 💕. Esperamos haber podido llenar sus casas de alegría con un poquito de nuestra compañía. ¡FELICES FIESTAS PARA TODOS! Deseamos que sean rodeadas de mucho amor y bendiciones ✨ que Dios los bendiga !!!", escribió bajo el video.

Luisana Lopilato y un look de entrecasa en el que pondera el vino Rosé. ¿Será su predilecto? pic.twitter.com/A3gFnNAHoM — MDZ Sociales (@mdz_sociales) May 28, 2020

La esposa de Michael Bublé sigue en Vancouver, Canadá, junto a su familia, y se declara fan de los cómodos outfits de cuarentena. Sorprendió hace un tiempo con un buzo pink en el que, justamente, alaba a un particular vino: el Rosé.

"Rosé, por favor", dice específicamente la prenda en idioma francés, mientras Luisana aclara en su posteo que además ama usar "pantuflas calentitas".