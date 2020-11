Tres importantes reconocimientos internacionales para una argentina del mundo del vino

Va llegando a su fin un año complicado y, a la vez, cargado de desafíos laborales, profesionales y personales. Así, lo percibe la sommelier mendocina María Laura Ortiz quien, antes de cerrar este 2020, recibe tres importantes reconocimientos vinculados a su trayectoria y experiencia en el ámbito del vino y la sommelierie.

María Laura Ortiz.

Por un lado, el concurso International Wine Challenge (Desafío Internacional del Vino), con sede en Reino Unido, eligió a la mendocina como su Country Ambassador (Embajadora Nacional), por el período 2021 / 2023. Por el otro, en setiembre, Ortiz fue convocada como una de los seis panelistas expertos para la Great Wine Capitals (Grandes Capitales del Vino), la red mundial de ciudades vitivinícolas internacionales.

Por último y por tercer año consecutivo, la asociación The World's Best Vineyards (Mejores Viñedos del Mundo) la seleccionó como su Country Academy Chair (presidenta de la Academia de Argentina).

“Para mí es un honor ocupar estos puestos internacionales que me permiten cumplir con la misión de Winifera, que es la de ser Embajadora del Vino Argentino. Con más de una década de trabajo hemos fortalecido los vínculos y hemos demostrado la seriedad, el compromiso y la pasión con la que trabajamos”, expresa María Laura Ortiz, fundadora y directora ejecutiva de Winifera.

Acerca de la actividad de cada asociación

El International Wine Challenge es un reconocido concurso internacional de vinos, con origen en Reino Unido. Convoca con gran éxito, desde hace 37 años, a líderes de la industria, Masters of Wine y escritores para la evaluación de más de miles de vinos para cada una de sus ediciones anuales.

En tanto, la red mundial Great Wine Capitals, creada en 1999, comparte entre ciudades situadas en ambos hemisferios, valores económicos y culturales, como ser regiones vitivinícolas internacionalmente reconocidas. Es la única red que incluye los llamados “Viejo” y “Nuevo” mundo del vino, y su objetivo es promover el turismo, la cultura y el intercambio comercial entre las internacionalmente reconocidas ciudades y regiones de Adelaida (Australia meridional), Bilbao, Rioja (España), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Burdeos (Francia), Lausanne (Suiza), Mainz, Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco, Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso, Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

Para finalizar, el World's Best Vineyards está formado por una academia a cargo de crear la lista de los mejores viñedos del mundo. La misma está compuesta por casi 500 destacados aficionados al vino, sommeliers y corresponsales de viajes de lujo de todo el mundo. Cada uno ha sido seleccionado por su opinión experta de la escena internacional del enoturismo. Para crear esta academia y otorgarle una representación justa de la escena mundial del vino, cada región nombra a un experto reconocido como presidente.

Sobre María Laura Ortiz

Mendocina, es sommelier calificada internacionalmente con el diploma Association de la Sommellerie Internationale, WSET’s Advanced Certification, Certified Sommelier of the Court of Master Sommeliers, diploma WorldSomm en Bordeaux, Certified in Wine Management en la San Francisco Wine School, y estudiante del Advanced Sommelier Exam en Estados Unidos y Diploma WSET en Reino Unido.

Además, es productora en Sudamérica de Tim Atkin MW y en Argentina para la Guía Descorchados, así como curadora de vinos para varias publicaciones.