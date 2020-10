Bodegas de Argentina y una reunión con Alejandro Bermejo: ¿De qué hablaron?

Bodegas de Argentina, la cámara de la industria del vino de la República Argentina, mantuvo un encuentro ayer con Alejandro Bermejo, diputado nacional del Frente de Todos por Mendoza. La reunión se realizó en el marco del ciclo de encuentros con distintas personalidades del mundo de la política y de los medios que está realizando la entidad durante este año. Asistieron miembros del directorio y del staff de la cámara, quienes escucharon las palabras del legislador que brindó su visión respecto a la actualidad provincial y nacional, como así también sobre la potencialidad y los desafíos de la industria vitivinícola y su cadena de valor.

Entre los temas específicos que hacen al sector se conversó sobre los problemas de rentabilidad de los vinos en el mercado interno frente a la suba de costos y el congelamiento de precios vigente; la difícil situación que atraviesa la producción primaria, que no logra cubrir los costos de producción, y los desafíos para sostener las exportaciones, que vienen creciendo en los últimos años en volumen pero no así en precio promedio. En este sentido, se solicitó apoyo al diputado para conseguir recursos de promoción para Wines of Argentina, fundamentado en la necesidad de generar mercados genuinos que traccionen la demanda de vino y uva, que permitan traer sostenibilidad y previsibilidad a toda la cadena.

Bermejo se comprometió a ser instrumento para mediar y trabajar con el resto de las cámaras y legisladores fomentando la unidad entre ellos, y ratificó su voluntad de acercar proyectos de ley para discutir y llevar al Congreso de manera de realizar mejoras para todos los actores de la cadena productiva, en especial para los pequeños productores. En ese sentido, se intercambiaron opiniones con los socios de Bodegas de Argentina, respecto a la necesidad de tener condiciones macroeconómicas claras para fomentar la integración de la cadena por medio de contratos de largo plazo.