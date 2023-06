Luján, Buenos Aires: un pozo de basura que no cierra y 500 millones de pesos desperdiciados

Todo en Luján huele mal, empezando por la gestión ambiental de Leonardo Boto, militante de La Cámpora y asérrimo defensor de Cristina Kirchner. Sergio Federovisky, segundo del ministerio de Ambiente, no supo contestarle a MDZ una serie de preguntas sobre el basural. El gobierno gastó 500.000.000 de pesos en crear un gran agujero para mudar basura en la tierra cuando se podía simplemente cavar un pozo. MDZ recorrió proveedores consultando cuánto cuesta hacer una excavación de estas dimensiones- 50 metros de ancho por 150 de largo y 9 metros de profundidad-y los resultados que encontró fueron mínimamente, sospechosos.

Imagen aérea del pozo que busca ser un futuro relleno sanitario en el Predio Sucre, Luján.

Las empresas consultadas por MDZ coincidieron en que los movimientos y ejecución de un pozo de este tipo no puede salir más de $5.400.000. Sin salir de ese techo los precios varían un poco, dependiendo si la tierra sacada se tiene que transportar o queda en el lugar, la cantidad de máquinas necesarias y si se cobra o no el metro cúbico esponjado. Las cuentas no fallan, ¿un pozo salió noventa y dos veces más de lo que la mayoría de las constructoras dicen?

La firma beneficiada es de los hermanos Mauro, vinculada a Hugo Moyano: EVA.SA. La licitadora del proyecto dice que los líquidos lixiviados se van a “evaporar” en una laguna. Sergio Federovisky no pudo explicar por qué no se separan los residuos peligrosos, nada es regular en ese lugar.

¿Por qué la empresa licitadora, especializada en ingeniería ambiental gastó tanto dinero- proveniente de un crédito total del BID por 330 millones de dólares- en hacer sólo un pozo? Según su sitio web, actúan con “ética y transparencia para crear ambientes de confianza con su red de relaciones” y buscan “mejorar la calidad de vida de las personas”. Tienen un "gran respeto por el medio ambiente”, pero no tratan los líquidos lixiviados que no tardan en llegar a la napa freática por los 9 metros de profundidad del pozo y que seguirán intensificando la contaminación que existe en el partido de Luján.

En el basural de Luján nada cierra. La política metió la cola y los números no cierran. La idea no cierra. Ni siquiera cierra entonces el proyecto que busca crear un Centro Ambiental con un relleno sanitario a 2,4 km de la actual montaña de basura que todos los días, a toda hora, produce gases tóxicos y mata lentamente a quienes trabajan ahí. Muchos viven allí, otros vienen de distintas partes del Conurbano a buscar su plato de comida entre la basura y la muerte.

Basural. La gente que trabaja todos los días en este lugar se ve expuesta a residuos peligrosos, aire tóxico y objetos cortantes, etc.

El pozo que se encuentra en el predio de la antigua Estación de Ferrocarril Sucre se pensó para tapar la basura a través de un sistema “sandwich”, según Pedro Vargas, encargado de los residuos sólidos urbanos. Esto se parece al “pan-queso” que juegan algunos niños, pero es “tierra, basura, tierra, basura”. Para terminar el problema de “la quema”, como los vecinos denominan al basural, no sólo se tiene que enterrar la basura, porque los contaminantes líquidos que se generan en un relleno sanitario, los lixiviados, son una amenaza para el suelo de los alrededores del predio y para el agua subterránea y superficial.

La Justicia detuvo el avance, pero los habitantes y visitantes se siguen enfermando, el escenario es desolador y los vecinos autoconvocados no encuentran respuestas por parte del gobierno Municipal.