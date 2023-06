La mirada del Gobierno: silencio, insultos y el desconocimiento total

El basural de Luján incomoda a todos. El intendente no quiso hablar con MDZ, el gobierno nacional mira para otro lado, y el vice de Ambiente, Sergio Federovisky, descalificó a este cronista y lo acusó de recibir preguntas dictadas. Es un tema hurticante, donde hay más de 330 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo destinados a la gestión y que se gastan y generaron ya una auditoría externa del organismo del BID para investigar su desglose de gastos.

Se supone que se va a poder generar un nuevo lugar para sanear las doce hectáreas donde hay vertidas a diario unas 100 toneladas de residuos, donde se colocará una malla o manta, se filtrarán líquidos y se evitarían las contaminaciones de napas y el agua que toman los chicos del lugar. Eso no es posible técnicamente y Federovisky lo sabe, por eso no pudo responder los requerimientos de este diario.

Juntos. Ministro y secretario de Ambiente.

MDZ consultó una decena de funcionarios públicos y encontró esencialmente silencio, desconocimiento sobre el tema y la frecuente descalificación a la prensa independiente. El desconocimiento técnico es absoluto, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié está convencido que la obra está en un 40% realizada y el saneamiento en un 70%, y los especialistas que opinaron del tema despejaron dudas: no hay posibilidad de que se lleve a cabo el proyecto en ese lugar, y la contaminación seguirá su curso.

El préstamo del BID fue respaldado por Cabandié, que le explicó a este medio que el dinero se recibe tras una rigurosa examinación del lugar y del proyecto. También, planteó el ministro la influencia de Viviana Nouvelle, vecina del basural, empresaria y abogada ambientalista.

"Ese dinero se gastó y no se sabe dónde está, son miles de millones de pesos que nadie sabe en qué se gastaron, la obra está al 10% cuando se analiza, pero el gobierno dice que está hecha en un 70%, es todo una estafa para gastar fondos en un año electoral". El testimonio es de un especialista en medio ambiente que exigió anonimato para esta investigación, pero que conoce el lugar y trabajó allí en otros años.

Intendente militante. Leonardo Boto gobierna Luján alineado con La Cámpora.

El relleno sanitario tiene nueve metros de profundidad supuestamente, si el Gobierno retoma las obras hoy detenidas por la justicia, a los 30 centímetros encontrarán la napa freática, es decir, el agua, por lo que se mezclarán residuos, líquidos tóxicos y agua que van a tomar los habitantes del lugar. El Gobierno plantea que va a haber una laguna de evaporización, algo que no es posible que ocurra, por lo que tampoco habrá un saneamiento total del basural como planean desde la mirada oficial.

Tampoco hay espacio para la zona de amortiguación en el noroeste del terreno: según la resolución 1143/02 de la PBA y la resolución 202/20 del ministerio que encabeza Juan Cabandié, debería ser de 80 metros. Sin embargo, las dimensiones del predio no permiten alcanzar esta medida (el problema principal se produce en el lateral noroeste que tendría entre los 2,5 y 5,7 metros). MDZ recorrió la zona y comprobó que es falso lo planteado por Federovisky, se incumple las medidas exigidas.

El Gobierno sabe que es un problema, el ministro Juan Cabandié no respondió a los reiterados pedidos de MDZ de dialogar, y Federovisky descalificó y atacó a este cronista sin argumentos para explicar la situación. Seis segundos de silencio hizo Federovisky para concluir que no se separan residuos peligrosos, es decir, hay más contaminación con el correr de los meses, y ese proyecto no se va a poder llevar a cabo allí.