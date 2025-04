Así es la pick-up más barata de Chevrolet: precio y detalles

Una de las últimas incorporaciones a la gama de la pick-up Chevrolet Montana fue la versión LT, que se posicionó la más económica y complementando a las LTZ AT, RS AT y Premier AT, que ya se encuentran en el mercado.

En cuanto al diseño exterior, la Montana LT presenta una carrocería con detalles en negro en la grilla frontal, zócalos de puertas y paragolpes, así como barras de techo longitudinales. Su aspecto se caracteriza por su robustez, con faros LED divididos y una silueta que recuerda a los SUV, pero con una cintura elevada y molduras que le dan un aspecto más alto. En la parte trasera, una barra negra brillante conecta las luces, agregando un toque refinado.

Chevrolet Montana LT

En la Montana más barata, las llantas son de acero de 17 pulgadas con embellecedores en dos tonos, mientras que la caja de carga tiene una capacidad de 874 litros y está protegida por una lona marítima.

En el interior, la pick-up conserva las características de diseño, seguridad y espacio del resto de la gama. Con 4,72 metros de largo y 1,8 metros de ancho, ofrece un amplio espacio interior, especialmente en la segunda fila.

En cuanto a sus características mecánicas, la Montana LT mantiene el motor de 3 cilindros en línea de 1.2 L Turbo, que produce 132 HP y 190 Nm de torque, pero a diferencia de las versiones LTZ y Premier, que cuentan con transmisión automática, la LT está equipada con una caja manual de 5 marchas y tracción delantera.

En cuanto al equipamiento de confort y seguridad, la Chevrolet Montana LT viene con un sistema de frenos con ABS, distribución electrónica de frenado (EBD), y asistencia de frenado de emergencia (PBA). También incluye dirección eléctrica progresiva, apertura del portón trasero mediante "touchpad", cinturones de seguridad con pretensores y anclajes ISOFIX para sistemas de retención infantil.

Además, cuenta con seis airbags, control de estabilidad y tracción, asistencia para arranque en pendiente (HSA), luces diurnas LED, alarma antirrobo, cámara de retroceso y un sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

La Chevrolet Montana más barata de la gama se encuentra disponible con un precio inicial de 29.099.900 pesos.