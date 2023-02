Modificaron una Ford F-150 SVT y ahora es una pick up de carreras

La Ford F-150 SVT Lightning era una variante deportiva/potenciada de la exitosa pick up de la firma del óvalo. Estuvo presente en dos generaciones de la camioneta, sin contar la serie actual con una motorización cien por ciento eléctrica.

En 1993 se fabricaron 5.276 ejemplares de la primera generación y si bien son muchos los usuarios fanáticos que prefieren conservar la originalidad de una versión tan especial, al parecer hubo casos en los que se optaba por realizar importantes modificaciones para cambiar de manera radical el estilo de la camioneta.

En este ejemplo las modificaciones incluyeron no solo mejoras en la suspensión, sino también un cambio sustancial en todo el aspecto exterior. A primera vista se puede apreciar el kit de carrocería ensanchada que le brinda un look mucho más agresivo y llamativo, que va de la mano con un paragolpes tubular preparado para adentrarse con la pick up en los terrenos más difíciles.

Continuando con las modificaciones, se destaca una barra antivuelco de seis puntos, guardabarros traseros ensanchados, faros de profundidad de marca Hella, salida de escape lateral y neumáticos Nitto Terra Grappler All Terrain con llantas de aleación de 15 pulgadas.

Otros agregados forman parte de la suspensión, con un despeje más elevado, sumado a la presencia de amortiguadores específicos más resistentes tanto en el eje delantero como el trasero.

Debajo del capó encontramos una de las particularidades que diferenciaban a la Ford F-150 SVT Lightning del resto de la línea. Hablamos de un motor V8 5.8 que desarrolla 240 HP de potencia y 461 Nm de torque y se combina a una transmisión automática de cuatro velocidades que envía la potencia a las ruedas traseras.

Recientemente este impresionante ejemplar preparado para circular a gran velocidad por terrenos adversos fue subastado en la conocida página Bring a Trailer, a un precio de 27.250 dólares. Quizás es una de las pocas SVT Lightning que sufrieron una importante modificación y habrá quienes estén a favor pero también otros que no aprobarán los cambios introducidos.