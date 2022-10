El usado del día: Volkswagen Gol

Uno de los autos más populares del país es el Volkswagen Gol. Si bien en la actualidad, el hatchback no se ofrece más en Argentina, en el mercado de usados sigue siendo uno de los más exitosos. Si bien se espera que en el próximo tiempo vea la luz una nueva generación con forma de SUV, por el momento se sigue ofreciendo en la región este pequeño hatch (en Argentina se dejó de ofrecer el 1 de enero de este año por la normativa de ESP obligatorio).

Para este inicio de fin de semana largo, te traemos una variante del 2019 con 62.670 kilómetros de color blanco, versión Comfortline.

La motorización se encuentra compuesta por un propulsor 1.6 litros de 101 CV y 154 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

En equipamiento, cuenta con llantas de aleación, faros halógenos, levantavidrios eléctricos, espejos exteriores con ajuste eléctrico, dirección con regulación en altura y profundidad, sensores de estacionamiento traseros, cierre centralizado, bolsas de aire frontales, ganchos ISOFIX, cinturones de seguridad tres puntos, volante multifunción, aire acondicionado, central multimedia táctil, entre otros.

¿Cuánto cuesta este Volkswagen Gol Comfortline? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 3.450.000 pesos.

