Madres de la pobreza: la historia de Isabel

Isabel vive en el barrio Néstor Kirchner en Añatuya, Santiago del Estero, y cada día, como otras madres de la zona, enfrenta los desafíos de criar a cinco hijos en condiciones de vulnerabilidad. Su esfuerzo y el apoyo solidario de la organización Haciendo Camino , dan cuenta de una realidad extendida en tierras santiagueñas.

Isabel tiene 36 años y es mamá soltera de cinco hijos, a quienes cría y educa en una casa alquilada en el barrio Néstor Kirchner, en Santiago del Estero. El compromiso con su familia es incansable pero la ayuda de su comunidad también es fundamental en su día a día.

Trabaja como niñera en la casa de una vecina para sostener los gastos de su hogar, una oportunidad que solo es posible gracias a la empatía de su empleadora que le permite llevar a su bebé al trabajo.

Cuando asiste a los Programas de Haciendo Camino en el Centro de Añatuya, lleva a sus hijos mayores a la casa del abuelo (padre de Isabel), que vive cerca del Centro, y quedan al cuidado de él mientras ella concurre con la bebé a las atenciones. Para llegar allí, camina una hora y media, a la par de todos sus hijos.

Junto a otras madres, Isabel aprendió sobre cuidados de la infancia y nutrición en los encuentros de Haciendo Camino.

“Siempre busco que mis hijos estén bien, aunque yo tenga que esforzarme mucho”, confiesa Isabel. En medio de su rutina, busca la forma de que nunca les falte un plato de comida. Su día a día refleja la capacidad de transformación y la esperanza a pesar de vivir en una realidad sumida en la pobreza y la falta de oportunidades.

Su hija mayor, que tarda casi una hora caminando para ir a la escuela, sueña con estudiar peluquería, un anhelo que Isabel acompaña con esperanza. “Trabajo todas las mañanas y luego vengo para acá, me pongo a cocinar para mis hijos antes de que vayan a la escuela", relata ella.

Compartir experiencias con otras mamás

Isabel comparte que cuando empezó a ir a Haciendo Camino, aprendió sobre cuidados de la infancia y nutrición. Hoy participa en Talleres de Oficios y encontró un espacio donde compartir experiencias con otras mamás y sumar herramientas para mejorar la vida de sus hijos. “Al principio fue difícil la maternidad, estaba sola y con poco conocimiento sobre la crianza, pero hoy me siento más segura y acompañada” explica, mostrando cómo el vínculo con la organización transforma su día a día.

Catalina Hornos, directora y fundadora de Haciendo Camino, señala: “Nuestro trabajo es acompañar a estas mujeres que suelen estar solas, con grandes responsabilidades y pocos recursos, para que puedan sostener a sus hijos y romper el círculo de la pobreza”. El acompañamiento se traduce en talleres, atención nutricional y apoyo emocional, reforzando la autoestima y capacidades de mujeres como Isabel.

Haciendo Camino - historia de Isabel 2 Haciendo Camino

Un futuro distinto para sus hijos

Isabel mantiene la preocupación constante por la alimentación y la educación de sus hijos y enfrenta las limitaciones con una actitud de esperanza. “A veces cuesta tener la comida de todos los días, pero siempre hago lo posible para que tengan aunque sea un plato de fideos", dice con honestidad.

Su historia refleja también los sueños de una madre que quiere un futuro distinto para sus hijos. Su hija mayor, con aspiraciones concretas, representa esa esperanza. Para Isabel, “que ellos se porten bien y tengan oportunidades distintas a las que yo tuve” es la mayor meta.

A pesar del cansancio y las dificultades, Isabel no baja los brazos. Su historia es la de muchas madres que, con amor y esfuerzo, buscan caminos que transformen sus vidas y las de sus hijos.

El acompañamiento de Haciendo Camino

Haciendo Camino es una organización que, desde el conocimiento profundo de la realidad social, se compromete en el acompañamiento, enfocado en mejorar la calidad de vida de familias en contextos vulnerables. Estos principios guían cada acción que realizan para asegurar un acompañamiento sensible y efectivo a las madres y niños en situación de vulnerabilidad.

Las áreas de trabajo de Haciendo Camino incluyen programas dedicados a la nutrición y el desarrollo integral de niños de 0 a 5 años, el acompañamiento, capacitación y empoderamiento de madres desde el embarazo, el fortalecimiento de las familias y comunidades, y el acceso a la salud. También cuentan con Talleres de Oficios para promover el autosustento de las mujeres.

Para quienes deseen conocer más o sumarse como padrinos o madrinas, pueden visitar la web oficial en https://haciendocamino.org.ar o el Instagram @haciendocamino, donde encontrarán toda la información.