Lucha antigranizo con aviones en el Sur: cómo funciona hoy y la empresa a cargo

A mediadios de 2024, el Gobierno de Mendoza anunció oficialmente que el sistema de lucha antigranizo no sería más con aviones y que cerraría la empresa estatal que estaba a cargo, AEMSA. Las cámaras empresariales y la mayoría de la población de San Rafael y General de Alvear se opusieron. Por eso, a pesar de ser de distinto color político, ambos municipios resolvieron continuar la lucha antigranizo con aviones.

Desde la temporada 2024-2025 funciona con los aviones de la provincia, pero con una empresa a cargo que se presenta a una licitación. Se financia con un fideicomiso provincial; San Rafael cobra un canon extra en las boletas de luz para cubrir su parte del acuerdo y Alvear usa fondos municipales.

En noviembre del año pasado,el Gobierno de Mendoza decidió prestar nuevamente tres aviones a la municipalidad de San Rafael para la temporada 2025/2026 de la lucha antigranizo . Según el comunicado oficial, por pedido del intendente Omar Félix, la Provincia firmó un convenio de colaboración para que la región cuente con mayores recursos frente a la contingencia del granizo.

El acuerdo establece que el Ejecutivo presta tres aviones a San Rafael. Además, provee bengalas y cartuchos, y da asistencia técnica en materia de radarización y servicio mecánico. El control de las operaciones aéreas —incluyendo las indicaciones sobre cuándo deben despegar los aviones y cómo deben actuar— está a cargo del propio municipio de San Rafael. El comodato tiene vigencia durante la temporada 2025/2026, con un nuevo acompañamiento a través de recursos del Gobierno de Mendoza, a la producción agrícola de Mendoza.

El sistema se licitó y fue la empresa Aviación San Rafael quien se hizo cargo. En la temporada pasada, fue el grupo Fondo Group, conformado por dos empresas Wheather Modification que fue seleccionada para encargarse de la región y trabajó junto a Aerotec.

Para este verano ganó Aviación San Rafael que trabaja en el sistema de mitigación desde el 10 de noviembre pasado. Desde los municipios están conformes con el trabajo. La empresa tuvo un inconveniente que denunció: no pudo operar en la tormenta del 21 de diciembre pasado y acusó que empleados de la firma YPF – responsables de cargar combustible en los aviones de la lucha antigranizo- no se presentaron pese a los insistentes llamados por parte de los operadores del sistema.

Cómo era el sistema de lucha antigranizo en Mendoza

La lucha antigranizo tenía el objetivo de mitigar los daños o consecuencias que provoca el granizo para el sector productivo, a nivel provincial. El área de Contingencias Climáticas la definía como "una herramienta que busca disminuir esos daños reduciendo el tamaño y la energía con la que el granizo llega al suelo. También buscaba disminuir el número de hectáreas afectadas en las zonas productivas o de cultivos de Mendoza".

Los aviones encargados de esta actividad estaban administrados por AEMSA y tenían bengalas que largaban humo. Ese humo es el yodato de plata, que al quemarse se convierte en yoduro de plata y su objetivo es inyectarse en las nubes transformando así el granizo en agua o reducir el tamaño de las piedras.

Este sistema de lucha antigranizo fue reformado por el Gobierno de Alfredo Cornejo en su primer mandato y se decidió luchar con aviones. El mismo también finalizado por el Cornejo, pero 8 años más tarde, es decir en su segundo mandato. Argumentó que la empresa estatal era deficitaria y que no estaba comprobada la eficiencia del sistema.

Las primeras actuaciones en Mendoza comenzaron a realizarse como una alternativa al seguro agrario , ya que el déficit acumulado por este lo hizo inviable. En 1958 se iniciaron una serie de experiencias con el sistema de siembra utilizado en ese momento en el Sur de Francia. Para ello se instalaron 120 generadores que quemaban carbón al que se impregnaba de una disolución acetónica de yodudo de plata.

La postura sobre la última tormenta y la lucha antigranizo

Este jueves 22 hubo una tormenta. Desde San Rafael informaron que: "una supercelda tormentosa de alta reflectividad y una altura de 14 mil metros precipitó sobre San Rafael. Gracias al trabajo de la lucha antigranizo se logró reducir significativamente su tamaño y la cantidad de granizo.El Ingeniero Horacio Pessano, coordinador de la Lucha Antigranizo, dio algunos detalles del combate del fenómeno en el que los aviones descargaron 200 bengalas y 400 cartuchos para mitigar el fenómeno.

La afección por granizo se registró en zonas urbanas y -en menor medida- en zonas productivas como Las Paredes.Los trabajos comenzaron desde las 15 del jueves en la zona de El Nihuil y no se detuvieron hasta altas horas de la madrugada del viernes.Uno de los ataques más importantes se dio sobre una “supercelda” que fue abordada con tres aviones en simultáneo y con siembra “de base y de tope”.“Fue una supercelda de alta intensidad con granizo, lluvia y fuertes vientos”, indicó Pessano y remarcó que “llegó a tener una intensidad de 68 DBZ, la más alta, con granizo de gran tamaño.

Aseguró además, que: "Con el combate se logró bajar a valores un poco menores y -al entrar a la zona cultivada- disminuyó más aún”.“De 68 DBZ terminó en unos 60 DBZ, lo que indica precipitación de granizo de alrededor de 1 centímetro”, explicó y planteó que “si bien no se pudo desarmar totalmente, el granizo disminuyó su tamaño significativamente”.Sobre la labor de la Lucha Antigranizo indicó que “si no hubiesen estado trabajando los tres aviones, posiblemente la tormenta hubiese causado daños mayores”.