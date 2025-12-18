Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 1303
Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 1303
Licitación Pública Nro. 1303
Te Podría Interesar
Motivo: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SONIDOS PARA PRIMER SEMESTRE 2026
Expediente Licitatorio N° 10744-25
Presupuesto Oficial: $ 208.000.000,00
Valor del Pliego: SIN COSTO
Apertura de Sobres: 12 de enero de 2026 a las 09:00 horas
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar