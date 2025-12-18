Presenta:

Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 1303

Motivo: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SONIDOS PARA PRIMER SEMESTRE 2026

Expediente Licitatorio N° 10744-25

Presupuesto Oficial: $ 208.000.000,00

Valor del Pliego: SIN COSTO

Apertura de Sobres: 12 de enero de 2026 a las 09:00 horas

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar

