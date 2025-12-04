Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 8247/2025

“ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LATERAL NORTE DE RUTA Nº 36, TRES DE MAYO”

Apertura: 22 de Diciembre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 50.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 19 de Diciembre de 2025, a las 12:00hs.