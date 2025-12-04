Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 5776/2025

“ADQUISICION DE MATERIALES P/RECONSTRUCCION PLAYON CENTRO CULTURAL, COSTA DE ARAUJO”

Apertura: 19 de Diciembre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 50.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 18 de Diciembre de 2025, a las 12:00hs.