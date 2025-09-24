Presenta:

Licitación pública

Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1092

Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1092

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1092

EXPEDIENTE: 12887-EE-2025

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS MEDIANTE OPERATORIA DE LEASING

DESTINO: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FECHA DE APERTURA: 16/10/2025 - 12hs

VALOR DEL PLIEGO: $728.000,00

PRESUPUESTO OFICIAL: $728.570.700,00

LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES

CONSULTAS: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS

SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA

TEL (261) 5986230 - (261) 7529522.

Horario de 8 a 14hs

