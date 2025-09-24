Municipalidad de Las Heras: Licitación Pública N° 1091
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1091
EXPEDIENTE: 12883-EE-2025
OBJETO: ADQUISICIÓN DE CAMIONES Y VEHÍCULOS MEDIANTE OPERATORIA DE LEASING
DESTINO: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA DE APERTURA: 16/10/2025 - 10hs
VALOR DEL PLIEGO: 1.500.000,00
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.518.085.800,00
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
CONSULTAS: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA
TEL (261) 5986230 - (261) 7529522.
Horario de 8 a 14hs.