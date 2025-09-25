Presenta:

Licitación pública

Municipalidad de Godoy Cruz: Licitación Pública Nº 1219/2025

Municipalidad de Godoy Cruz

LICITACIÓN PÚBLICA Nº1219/2025

Expediente Nº2025/1965/S1-GC

SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

FECHA DE APERTURA: 15/10/2025 HORA: 10:00

LUGAR DE APERTURA: PERITO MORENO 72 GODOY CRUZ

PRESUPUESTO OFICIAL: $28.696.161,60.-

VALOR DEL PLIEGO: $28.696.-

ASUNTO: “REFACCIÓN DE CLUB VILLA MARINI”

Consulta y venta de pliegos Dirección de Compras, Perito Moreno 72 Godoy Cruz. 0261-4133166/ 4133049.

