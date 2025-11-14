Llamado a Licitación Pública
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO
Licitación Pública Nro. 1281 - Expediente Licitatorio N° 9481-25
Licitación Pública Nro. 1281
Motivo: CONTRATACION DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION CIVIL DE EDIFICIO PARA MONTAJE ELECTROMECANICO CENTRO DISTRIBUCION P.I.M.”
Expediente Licitatorio N° 9481-25
Valor del Pliego: SIN COSTO
Apertura de Sobres: 09 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo
Presupuesto oficial: $ 191.045.827,50
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar