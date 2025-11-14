Llamado a Licitación Pública

Presenta:

MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO

Licitación Pública Nro. 1281 - Expediente Licitatorio N° 9481-25

Licitación Pública Nro. 1281

Motivo: CONTRATACION DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION CIVIL DE EDIFICIO PARA MONTAJE ELECTROMECANICO CENTRO DISTRIBUCION P.I.M.”

Expediente Licitatorio N° 9481-25

Valor del Pliego: SIN COSTO

Apertura de Sobres: 09 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo

Presupuesto oficial: $ 191.045.827,50

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar

