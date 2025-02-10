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MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1015

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1015

Contenido externo lunes, 10 de febrero de 2025 · 10:37 hs
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1015

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS

LICITACION PUBLICA Nº 1015  

EXPEDIENTE: 13407 – EE – 2024  

OBJETO: “PLAN DE OBRAS CONCRETO ASFÁLTICO - ETAPA 02”, en calles varias de los Distritos El Plumerillo, El Borbollón, Panquehua y El Algarrobal del Departamento de LAS HERAS”

DESTINO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS – MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS

FECHA DE APERTURA:  27/02/2025 – 10:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRTACIONES 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.801.979.746,76

VALOR DEL PLIEGO: $ 4.800.000,00

CONSULTAS: DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – TEL 4129623 Horario de 8:00 a 14: 00 horas.

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