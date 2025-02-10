MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1015
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1015
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
LICITACION PUBLICA Nº 1015
EXPEDIENTE: 13407 – EE – 2024
OBJETO: “PLAN DE OBRAS CONCRETO ASFÁLTICO - ETAPA 02”, en calles varias de los Distritos El Plumerillo, El Borbollón, Panquehua y El Algarrobal del Departamento de LAS HERAS”
DESTINO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS – MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
FECHA DE APERTURA: 27/02/2025 – 10:00 hs.-
LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRTACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.801.979.746,76
VALOR DEL PLIEGO: $ 4.800.000,00
CONSULTAS: DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – TEL 4129623 Horario de 8:00 a 14: 00 horas.