Licitaciones
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1010
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1010
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
LICITACION PUBLICA Nº 1010
EXPEDIENTE: 13743 – EE – 2024
OBJETO: “CONCRETO ASFALTICO USPALLATA ETAPA 01, en calles varias del Distrito Uspallata del Departamento de Las Heras”
DESTINO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS – MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
FECHA DE APERTURA: 14/02/2025 – 10:00 hs.-
LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 764.581.737,66
VALOR DEL PLIEGO: $ 764.500,00
CONSULTAS: DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – TEL 4129623 Horario de 8:00 a 14: 00 horas.
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