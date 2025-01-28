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MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1010

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1010

Contenido externo martes, 28 de enero de 2025 · 07:00 hs
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1010

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS

LICITACION PUBLICA Nº 1010  

EXPEDIENTE: 13743 – EE – 2024  

OBJETO: “CONCRETO ASFALTICO USPALLATA ETAPA 01, en calles varias del Distrito Uspallata del Departamento de Las Heras”

DESTINO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS – MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS

FECHA DE APERTURA:  14/02/2025 – 10:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 764.581.737,66

VALOR DEL PLIEGO: $ 764.500,00

CONSULTAS: DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – TEL 4129623 Horario de 8:00 a 14: 00 horas.

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