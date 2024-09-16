Licitaciones
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1106
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1106
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1106
EXPEDIENTE: 7860-EE-2024
OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO URBANO DE LAS HERAS ETAPA - 01
DESTINO: Secretaría de Obras y Servicios Públicos
FECHA DE APERTURA: 09/10/2024 - 10:00 HS
VALOR DEL PLIEGO: $ 10.500.000,00.-
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 10.500.000.000,00.-
LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
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