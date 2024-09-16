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MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1106

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1106

Contenido externo lunes, 16 de septiembre de 2024 · 07:00 hs
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1106

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1106

EXPEDIENTE: 7860-EE-2024

OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO URBANO DE LAS HERAS ETAPA - 01

DESTINO: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

FECHA DE APERTURA: 09/10/2024 - 10:00 HS

VALOR DEL PLIEGO: $ 10.500.000,00.-

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 10.500.000.000,00.-

LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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