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LICITACION PÚBLICA Nº 1088 - Las Heras
LICITACION PÚBLICA Nº 1088 - Las Heras
LICITACION PÚBLICA Nº 1088
EXPEDIENTE: 5400-EE-2024
OBJETO: CONTRATACIÓN DE ENTIDAD BANCARIA COMO AGENTE FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
DESTINO: Secretaría de Hacienda
PRÓRROGA DE FECHA DE APERTURA PARA EL: 05/09/2024 - 10:00 HS
VALOR DEL PLIEGO: $ 17.000,00.-
LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CONSULTAS
DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS –
SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623. Horario de 8:00 a 14:00 horas.-
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