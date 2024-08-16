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LICITACION PÚBLICA Nº 1088 - Las Heras

LICITACION PÚBLICA Nº 1088 - Las Heras

Contenido externo viernes, 16 de agosto de 2024 · 07:00 hs
LICITACION PÚBLICA Nº 1088 - Las Heras

LICITACION PÚBLICA Nº 1088

EXPEDIENTE: 5400-EE-2024

OBJETO: CONTRATACIÓN DE ENTIDAD BANCARIA COMO AGENTE FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS

DESTINO: Secretaría de Hacienda

PRÓRROGA DE FECHA DE APERTURA PARA EL: 05/09/2024 - 10:00 HS

VALOR DEL PLIEGO: $ 17.000,00.-

LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

 

CONSULTAS 

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – 

SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623. Horario de 8:00 a 14:00 horas.-

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