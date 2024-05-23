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MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1068

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1068

Contenido externo jueves, 23 de mayo de 2024 · 07:00 hs
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACION PUBLICA Nº 1068

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS  LICITACION PUBLICA Nº 1068

EXPEDIENTE: 2569 – EE – 2024  

OBJETO: “ADQUISION DE CUATRO CARGADORAS CON RETROEXCAVADORAS POSTERIOR 4X4”

DESTINO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS – MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS

FECHA DE APERTURA:  14/06/2024 – 16:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 409.937.715,00

VALOR DEL PLIEGO: $ 409.900,00

CONSULTAS: DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – TEL 4129623 Horario de 8:00 a 14: 00 horas.

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