Licitaciones
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1067
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1067
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1067
EXPEDIENTE: 3215-EE-2024
OBJETO: COMPRA TERMINADORA DE ASFALTO.
DESTINO: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
FECHA DE APERTURA: 13 DE JUNIO DE 2024, A LAS 12:00 hs.
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 216.960.000,00
VALOR DEL PLIEGO: $216.800,00
CONSULTAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS –
SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623 Horario de 8:00 a 14:00 horas. -
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