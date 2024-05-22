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MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1065

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1065

Contenido externo miércoles, 22 de mayo de 2024 · 07:00 hs
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1065

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1065

EXPEDIENTE: 2813-EE-2024

OBJETO: ADQUISICION DE MOTONIVELADORA.

DESTINO: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

FECHA DE APERTURA: 12 DE JUNIO DE 2024, A LAS 12:00 hs.

LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 177.891.000,00

VALOR DEL PLIEGO: $177.700,00

CONSULTAS 

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – 

SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623 Horario de 8:00 a 14:00 horas. -

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