Licitaciones
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1065
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1065
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1065
EXPEDIENTE: 2813-EE-2024
OBJETO: ADQUISICION DE MOTONIVELADORA.
DESTINO: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
FECHA DE APERTURA: 12 DE JUNIO DE 2024, A LAS 12:00 hs.
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 177.891.000,00
VALOR DEL PLIEGO: $177.700,00
CONSULTAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS –
SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623 Horario de 8:00 a 14:00 horas. -
Te recomendamos