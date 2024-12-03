Licitaciones
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3067
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3067
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3067
EXPEDIENTE: 6790-EE-2024
OBJETO: CONCESIÓN DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA PLAZA “2 DE ABRIL”.
DESTINO: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
FECHA DE APERTURA: 06 DE DICIEMBRE DE 2024 - 12:00hs
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
VALOR DEL PLIEGO: $ 20.000,00
CONSULTAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623 Horario de 8:00 a 14:00 horas.-
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