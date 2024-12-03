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MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3067

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3067

Contenido externo martes, 3 de diciembre de 2024 · 07:00 hs
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3067

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3067

EXPEDIENTE: 6790-EE-2024

OBJETO: CONCESIÓN DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA PLAZA “2 DE ABRIL”.

DESTINO: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

FECHA DE APERTURA: 06 DE DICIEMBRE DE 2024 - 12:00hs

LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

VALOR DEL PLIEGO: $ 20.000,00

CONSULTAS 

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623 Horario de 8:00 a 14:00 horas.-

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