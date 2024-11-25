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MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA N°1132

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA N°1132

Contenido externo lunes, 25 de noviembre de 2024 · 07:00 hs
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA N°1132

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 

LICITACIÓN PÚBLICA N°1132

EXPEDIENTE: 11688-EE-2024

OBJETO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS, CAMIONES, VOLCADORES, PICK-UP, CAMIÓN CON PLANCHA GRÚA Y CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA 

DESTINO: Secretaría de Obras y Servicios Públicos – Dirección de Obras Públicas

FECHA DE APERTURA: 19/12/2024 – 10:00 HS

VALOR DEL PLIEGO: $2.390.000,00.-

LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS 

CONSULTAS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS – MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS- MENDOZA – TEL (261) 4129623.

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