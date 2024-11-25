Licitaciones
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA N°1132
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA N°1132
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
LICITACIÓN PÚBLICA N°1132
EXPEDIENTE: 11688-EE-2024
OBJETO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS, CAMIONES, VOLCADORES, PICK-UP, CAMIÓN CON PLANCHA GRÚA Y CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA
DESTINO: Secretaría de Obras y Servicios Públicos – Dirección de Obras Públicas
FECHA DE APERTURA: 19/12/2024 – 10:00 HS
VALOR DEL PLIEGO: $2.390.000,00.-
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CONSULTAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS – MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS- MENDOZA – TEL (261) 4129623.
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