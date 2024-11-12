Licitaciones
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1130
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1130
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1130
EXPEDIENTE: 10783-EE-2024
OBJETO: ADQUISICION DE INDUMENTARIA Y CALZADO – PERSONAL
OPERATIVO
DESTINO: DIRECCION DE CAPITAL HUMANO
FECHA DE APERTURA: 05 DE DICIEMBRE DE 2024, A LAS 10:00 hs.
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
VALOR DEL PLIEGO: $ 134.600,00
CONSULTAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS –
SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623
Horario de 8:00 a 14:00 horas.
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