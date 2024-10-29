MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1113
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1113
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1113
EXPEDIENTE: 6790-EE-2024
OBJETO: CONCESIÒN DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA PLAZA “2 DE ABRIL”
DESTINO: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÒMICO E INNOVACIÒN TECNOLÒGICA
NUEVA FECHA DE APERTURA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LAS 10:00 hs, DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR DECRETO MUNICIPAL Nº 1998-2024. ASUETO ADMINISTRATIVO “DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL”
LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
VALOR DEL PLIEGO: $ 20.000,00
CONSULTAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS –
SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623 Horario de 8:00 a 14:00 horas.-