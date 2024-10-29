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MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1113

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1113

Contenido externo martes, 29 de octubre de 2024 · 09:00 hs
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1113

MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1113

EXPEDIENTE: 6790-EE-2024

OBJETO: CONCESIÒN DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA PLAZA “2 DE ABRIL”

DESTINO: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÒMICO E INNOVACIÒN TECNOLÒGICA

NUEVA FECHA DE APERTURA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LAS 10:00 hs, DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR DECRETO MUNICIPAL Nº 1998-2024. ASUETO ADMINISTRATIVO “DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL”

LUGAR DE APERTURA: DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

VALOR DEL PLIEGO: $ 20.000,00

CONSULTAS 

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS - MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – 

SAN MIGUEL Y RIVADAVIA – LAS HERAS – MENDOZA - TEL (261) 4129623 Horario de 8:00 a 14:00 horas.-

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