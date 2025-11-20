Le avisaron al juez Gorini, "Chiqui" Tapia, verdades y omisiones, y el Tribunal 7 advertido nuevamente

Juez Jorge Gorini : “Tanto va el cántaro a la fuente…”, señala el refrán conocido. Cristina Fernández de Kirchner no lo tuvo en cuenta y de acuerdo a su personalidad y a su concepto de la impunidad, tiró la soga al máximo. Abrió las puertas de su prisión domiciliaria en forma indiscriminada y sin ningún reparo.

Agregado a las algaradas ocasionales en la vía pública de San José 1111, con militantes, choripanes y en oportunidades bailes de ella, el combo de irregularidades tuvo su frutilla del postre con la reunión y foto con los 9 economistas que la visitaron.

Fiel a su egocentrismo publicó en sus propias redes el encuentro. El tribunal quedó expuesto, en especial el juez Jorge Gorini encargado de la administración del día a día del trámite de la prisión.

Ante las numerosas críticas mediáticas y públicas por la laxitud y desenfado conque atravesaba la prisión en su domicilio Cristina, el Tribunal actuó.

En una veloz resolución endureció las condiciones de la prisión. Lo decidido provocó la respuesta airada e intempestiva de Cristina, fiel a su estilo, pero va a impactar fuertemente en sus condiciones de vida diaria que venía llevando despreocupadamente.

Sólo podrá recibir visitas dos días a la semana, con un máximo de tres personas a la vez y por dos horas como tiempo máximo.

También la autorización de visitas no queda más en manos de la custodia personal de CFK, va a depender de quien disponga el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Se terminó el libre albedrío.

Claudio “Chiqui” Tapia: arribados los play off del torneo de la Liga Profesional y ante las numerosas críticas dirigidas al presidente de AFA, por los arbitrajes que presuntamente favorecieron a su equipo, Barracas Central, del que es presidente, salió al ruedo a declarar y dar explicaciones.

Las críticas y polémicas arbitrales, poniendo el ojo en el transcurrir del torneo disputado por “el Guapo”, como denominan a Barracas, no aparecen excesivas ni disparatadas.

Tapia centró su exposición defensiva en aspectos generales del juego y sus actores, alternando opiniones verdaderas y acertadas, con otras de memoria corta.

Obvió u olvidó secuencias que no lo favorecen y que deben ser muy tenidas en cuenta.

”No siempre las derrotas son culpa de los árbitros”. Obvio y acertado . Jugadores con bajo desempeño, entrenadores con planteo errados, se combinan en flojos desempeños y malos resultados.

chiqui tapia Tapia explicó por qué se mantiene el campeonato de 30 equipos en el fútbol argentino. Instagram @ceamseoficial

Agregó que todos los actores relacionados con el fútbol deben involucrarse para que mejore el espectáculo. “Nosotros debemos corregir, respecto a los árbitros, pero Uds los periodistas, los hinchas, los técnicos y los jugadores también deben corregir”. No hay errores de un sólo lado. También cierto.

“El primero que se pone mal cuando suceden errores arbitrales soy yo, porque soy responsable”. Una obviedad Tapia. El problema es que los errores arbitrales se multiplican.

Acertó igualmente cuando se refirió a Riestra, otro de los equipos supuestamente favorecidos, alegando que llevó 24 o 25 partidos sin perder de local. Imposible favorecerlo semejante cantidad de partidos.

Obviedades y olvido: cuando se refirió al escaso tiempo que realmente se juega durante los 90 minutos que dura un partido obvió mencionar que la AFA no cumple con las propias normas que dispone.

Sólo el capitán y de manera respetuosa debe dirigirse al árbitro. Así lo resolvió el máximo organismo. Incumplido con creces por jugadores, técnicos y auxiliares. Las protestas colectivas continuas son la regla. Arremolinados, jugadores y técnicos enfrentan a los jueces frente a fallos que no comparten o cuando se recurre al VAR. Muchas veces la situación es caótica. La norma incumplida y la AFA ausente.

Los jugadores exageran lesiones al extremo de una tragicomedia y los arqueros simulan lesiones inexistentes. La AFA también ausente.

” La sugestión también existió con Grondona, no es nuevo”. Se refirió presuntamente, sin obviar otros temas relacionados con el expresidente, al caso del club fundado por la familia Grondona, Arsenal de Sarandí , también acusado de ser favorecido continuamente por los árbitros y la misma AFA.

Olvidó u obvio que fallecido Don Julio, Arsenal, comenzó un declive deportivo continuo, que lo acaba de depositar en la tercera categoría del fútbol metropolitano. De campeón de la Sudamericana a canillita. Se extraña Don Julio.

”Chiqui”, lo de los arbitrajes es grosero, como la cantidad de 30 equipos que disputan la Liga Profesional y varias arbitrariedades, fotos inconvenientes con Messi y De Paul y otras picardías. Sin olvido.

Tribunal Oral Federal 7 y la causa Cuadernos: nuevamente fue advertido el tribunal para imprimir celeridad al juicio.

La Superintendencia de Casación ofreció el marte pasado mediante una resolución, “para una mejor gestión judicial del proceso y mayor eficacia en la administración de justicia, poner a disposición del citado tribunal oral, a partir del 10 de diciembre del corriente año, la sala Auditorium de este eddificio para la celebración del juicio referencial, la que podrá ser utilizada con una frecuencia de tres jornadas semanales, incluyendo días y horas inhábiles y futuras ferias judiciales.

Para facilitar la tarea el TOF 7 no estará incluido en el sorteo de expedientes que sean elevados a juicio oral

Puesto en claro: señores magistrados, tomen en consideración la importancia de este juicio y sus características y actúen en consecuencia. El país tiene puestos los ojos en esta causa.