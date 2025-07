La preocupación de Coninagro ante la suba de retenciones: "No tenemos espalda para especular"

Escuchá la entrevista del referente de Coninagro:

30-06-2025-AO-MARIO RAITERI SUBA DE RETENCIONES.mp3 Mario Raiteri en MDZ Radio 105.5 FM MDZ Radio

Raiteri aclaró que el sector no está alineado políticamente de forma unánime: "No es que el campo está todo con Milei. Hay una diversidad de economías regionales con situaciones distintas, pero con ecuaciones que no son favorables para estimular la producción". Y agregó: "Algunos productores se sienten más cómodos en un gobierno populista, otros en uno liberal, pero nuestra misión es producir riqueza y alimentos".