Hallaron herido a un adolescente que era intensamente buscado en el Sur provincial

El adolescente fue hallado extraviado y con lesiones en las piernas en el Sur provincial. Fue asistido y entregado a su familia.

El momento en que el adolescente fue entregado a su familia en Villa Atuel.

Un adolescente que estaba perdido y era intensamente buscado en el Sur provincial, fue encontrado herido la noche del domingo por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Fue entregado a su familia de General Alvear, por disposición de la Justicia y los ETI.

De acuerdo con la información, el adolescente se encontraba extraviado y fue rescatado por miembro del Grupo General Alvear, dependiente del Escuadrón 29 Malargüe.

Las fuentes agregaron que no contaba con documentación ni celular. Además, tampoco recordaba el número de ningún familiar. Por eso, fue contenido y asistido conforme al Protocolo de Búsqueda y Hallazgo con vida de Niños, Niñas y Adolescentes dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Que pasó con el adolescente tras el rescate Presentaba lesiones visibles en sus piernas, por lo que fue trasladado hasta un centro de salud para recibir atención médica.

Con intervención de la Unidad Fiscal de General Alvear, se dio participación a los Equipos Técnico Interdisciplinarios (ETI), que dispuso el traslado del menor hasta su domicilio en Villa Atuel, donde fue recibido por su madre, quien acreditó el vínculo con la documentación correspondiente.