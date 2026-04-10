Estos son los números de la suerte para hoy viernes 10 de abril
Los números de la suerte, el proverbio del día y una cita interesante para poner en práctica en esta nota. Aprovechalos para impulsar tu día.
En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de los signos del zodiaco para el día de hoy, con la idea de que este dato te sirva para incorporarlo con ejercicios que transmitan buena energía a tu jornada. Visualizalos o usalos en distintas prácticas mentales o lúdicas.
Estamos viviendo momentos de crisis y muchos encuentran en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo para sentir que reciben un consejo sobre cómo seguir.
Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa misma cantidad de flores para que su energía positiva se derrame en tu hogar.
También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa cantidad de veces.
La cita del día de hoy
"No hay que ir para atrás ni para darse impulso" – Lao Tsé.
El proverbio chino de hoy
"Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre".
Los números de la suerte de cada signo
Aries
2, 17, 21, 35, 42, 47
Tauro
5, 11, 20, 27, 33, 48
Géminis
3, 15, 19, 26, 38, 43
Cáncer
7, 13, 24, 39, 42, 47
Leo
4, 5, 16, 21, 30, 48
Virgo
2, 17, 23, 28, 32, 45
Libra
9, 14, 22, 26, 34, 43
Escorpio
7, 11, 20, 29, 33, 46
Sagitario
4, 13, 28, 36, 41, 49
Capricornio
2, 7, 15, 24, 32, 46
Acuario
5, 9, 13, 27, 36, 42
Piscis
1, 18, 29, 33, 41, 45