Estos son los números de la suerte de hoy sábado 2 de mayo

Estamos viviendo momentos de crisis, y hay mucha gente que encuentra en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo o de consejo sobre cómo seguir. Por eso, en MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

Incorporalos con prácticas que te transmitan buena energía en la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa cantidad de flores, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual, y repetirla esa misma cantidad de veces.

Creá vos mismo actividades y consignas con los números de la suerte para que esta te acompañe hoy.

La cita de hoy destaca la importancia de los amigos en el día a día de las personas.

Marcel_Proust_1895 Marcel Proust.

La cita del día de hoy

"El amor es el espacio y el tiempo medidos por el corazón”. Marcel Proust.

El proverbio chino de hoy

"Si te caes siete veces, levántate ocho".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 17, 21, 35, 42, 47

Tauro

5, 11, 20, 27, 33, 48

Géminis

3, 15, 19, 26, 38, 43

Cáncer

7, 13, 24, 39, 42, 47

Leo

4, 5, 16, 21, 30, 48

Virgo

2, 17, 23, 28, 32, 45

Libra

9, 14, 22, 26, 34, 43

Escorpio

7, 11, 20, 29, 33, 46

Sagitario

4, 13, 28, 36, 41, 49

Capricornio

2, 7, 15, 24, 32, 46

Acuario

5, 9, 13, 27, 36, 42

Piscis

1, 18, 29, 33, 41, 45