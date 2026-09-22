Estos son los números de la suerte de hoy martes 22 de septiembre
Conocé los números de la suerte para cada uno de los signos del zodíaco. Además, una cita motivacional y un proverbio chino colmado de sabiduría milenaria.
En tiempos de nuevas costumbres, mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo una alternativa, una guía o un consejo. Se trata de un recurso polémico, aceptado por algunos, criticado y denostado por otros. Por eso, en MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco para el día de hoy.
Aprovechá esta información y usala en tus actividades cotidianas para generar una buena energía a lo largo de la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.
Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.
También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.
Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.
La cita célebre del día de hoy
"Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico a perder las cosas que tienen" - Eduardo Galeano.
El proverbio chino de hoy
"La verdad es más valiosa si te toma tiempo encontrarla".
Los números de la suerte de cada signo
Aries
2, 17, 21, 30, 35, 43
Tauro
9, 14, 23, 36, 42, 47
Géminis
8, 17, 24, 30, 35, 41
Cáncer
6, 15, 21, 33, 37, 43
Leo
2, 5, 14, 20, 39, 44
Virgo
7, 13, 21, 22, 30, 48
Libra
6, 14, 26, 34, 43, 47
Escorpio
9, 18, 21, 30, 33, 46
Sagitario
4, 12, 20, 27, 33, 48
Capricornio
8, 11, 13, 26, 34, 45
Acuario
1, 3, 12, 29, 36, 49
Piscis
2, 17, 22, 23, 30, 45