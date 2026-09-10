Estos son los números de la suerte para hoy jueves 10 de septiembre

Los números de la suerte te los dejamos en esta nota. También te contamos el proverbio del día y una cita interesante para que la pongas en práctica.

Estos son los números de la suerte de hoy.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de los signos del zodiaco para el día de hoy, con la idea de que este dato te sirva para incorporarlo con ejercicios que transmitan buena energía a tu jornada. Visualizalos o usalos en distintas prácticas mentales o lúdicas.

Estamos viviendo momentos de crisis y muchos encuentran en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo para sentir que reciben un consejo sobre cómo seguir.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa misma cantidad de flores para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa cantidad de veces.

Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel. Foto: Efe. La cita del día de hoy "Sería bueno sentir menos curiosidad por las personas y más por las ideas" - Marie Curie.