Estos son los números de la suerte de hoy jueves 10 de julio

trabajo-en-equipo-de-personas-de-negocios Trabajo en equipo.

La cita del día de hoy

"La pregunta no es quién me va a dejar; es quién me va a detener”. – Ayn Rand

El proverbio chino de hoy

"Todo proyecto en equipo necesita de un liderazgo"

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 17, 21, 35, 42, 47

Tauro

5, 11, 20, 27, 33, 48

Géminis

3, 15, 19, 26, 38, 43

Cáncer

7, 13, 24, 39, 42, 47

Leo

4, 5, 16, 21, 30, 48

Virgo

2, 17, 23, 28, 32, 45

Libra

9, 14, 22, 26, 34, 43

Escorpio

7, 11, 20, 29, 33, 46

Sagitario

4, 13, 28, 36, 41, 49

Capricornio

2, 7, 15, 24, 32, 46

Acuario

5, 9, 13, 27, 36, 42

Piscis

1, 18, 29, 33, 41, 45