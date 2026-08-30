Estos son los números de la suerte de hoy domingo 30 de agosto
Te los comentamos a continuación, en esta nota. También te contamos el proverbio oriental del día para que lo pongas en práctica.
Todos tenemos números de la suerte. Estamos en tiempos complejos y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.
En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.
Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.
También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.
Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.
La cita motivacional del día de hoy
"Escribe lo que no debe ser olvidado" - Isabel Allende.
El proverbio chino de hoy
"La simplicidad es belleza".
Los números de la suerte de cada signo
Aries
4, 13, 20, 24, 32, 48
Tauro
1, 6, 11, 21, 26, 38
Géminis
9, 15, 18, 27, 32, 46
Cáncer
4, 7, 13, 26, 30, 49
Leo
2, 9, 12, 20, 32, 41
Virgo
3, 18, 19, 26, 31, 43
Libra
8, 14, 20, 36, 41, 47
Escorpio
5, 13, 15, 22, 39, 43
Sagitario
7, 14, 17, 20, 38, 49
Capricornio
1, 5, 13, 27, 33, 45
Acuario
5, 9, 14, 20, 32, 44
Piscis
6, 11, 21, 34, 37, 48