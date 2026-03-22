Estos son los números de la suerte de hoy domingo 22 de marzo
Te los presentamos en esta nota. Como todos los días, también te dejamos una cita motivacional para inspirarte y un proverbio colmado de sabiduría.
Vivimos tiempos de complicaciones y nuevas costumbres. Mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo una alternativa de sentirse guiada por un consejo. En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.
Usá esta información para incorporarla en tus actividades cotidianas y generar buena energía a lo largo de la jornada, ya sea visualizándola o haciendo a un ejercicio mental o lúdico.
Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.
También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.
Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.
La cita célebre del día de hoy
"La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas" - Karl Marx.
El proverbio japonés de hoy
"No detengas a quien se quiere ir, ni le prohibas llegada a tu vida a quien quiere entrar".
Los números de la suerte de cada signo
Aries
2, 17, 21, 30, 35, 43
Tauro
9, 14, 23, 36, 42, 47
Géminis
8, 17, 24, 30, 35, 41
Cáncer
6, 15, 21, 33, 37, 43
Leo
2, 5, 14, 20, 39, 44
Virgo
7, 13, 21, 22, 30, 48
Libra
6, 14, 26, 34, 43, 47
Escorpio
9, 18, 21, 30, 33, 46
Sagitario
4, 12, 20, 27, 33, 48
Capricornio
8, 11, 13, 26, 34, 45
Acuario
1, 3, 12, 29, 36, 49
Piscis
2, 17, 22, 23, 30, 45